Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФА

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сочинский стадион "Фишт" планирует получить акт соответствия Международной федерации футбола (ФИФА) 15 мая. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

"Мы учли все замечания, сделанные после пятого инспекционного визита ФИФА, планируем получить акт соответствия 15 мая, - сказал он. - Связано это по большей части с запуском системы Wi-Fi. Остальные работы почти выполнены, стадион готов на 98 процентов к проведению тестовых матчей и игр Кубка конфедераций".

Во вторник "Фишт" примет финал Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", который станет третьей тестовой игрой перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Арена примет три игры группового этапа и один из полуфиналов.