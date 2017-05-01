Билеты на временные трибуны стадиона "Фишт" на Кубок конфедераций почти проданы

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Билеты на временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года почти проданы. Об этом журналистам рассказала министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что временные трибуны на стадионе "Фишт" будут использоваться не полностью на Кубке конфедераций.

"Временные трибуны вмещают 4300 человек, но на них не будет использоваться 1400 мест. Сейчас ФИФА не высказала намерения их использовать. Что касается Кубка конфедераций, места на эти трибуны проданы почти все, поскольку это самые дешевые места на стадионе. У нас в Сочи работает билетная касса, я могу сказать, что на полуфинальный матч ни одного дешевого билета нет", - сказала Чернова.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.