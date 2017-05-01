Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Билеты на временные трибуны стадиона "Фишт" на Кубок конфедераций почти проданы

Спорт
1 мая, 17:14 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что временные трибуны на стадионе "Фишт" будут использоваться не полностью на Кубке конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Билеты на временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года почти проданы. Об этом журналистам рассказала министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Смотрите также
Стадион "Фишт"

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что временные трибуны на стадионе "Фишт" будут использоваться не полностью на Кубке конфедераций.

"Временные трибуны вмещают 4300 человек, но на них не будет использоваться 1400 мест. Сейчас ФИФА не высказала намерения их использовать. Что касается Кубка конфедераций, места на эти трибуны проданы почти все, поскольку это самые дешевые места на стадионе. У нас в Сочи работает билетная касса, я могу сказать, что на полуфинальный матч ни одного дешевого билета нет", - сказала Чернова.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
2
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
3
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
На Украине вступило в силу решение правительства о снижении норм потребления услуг ЖКХ
7
"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама