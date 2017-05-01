Кубок России по футболу выставят на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем

Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФАСпорт 1 мая, 17:19
Данни: нельзя говорить, что Луческу в "Зените" не влился в коллективСпорт 1 мая, 17:14
Организаторы ожидают до 23 тысяч зрителей на финальном матче Кубка России по футболуСпорт 1 мая, 17:05
Агент: вратарь "Куньлуня" Макаров перейдет в ХК "Спартак"Спорт 1 мая, 16:43
ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом ПлэттомСпорт 1 мая, 16:25
Трамп пообещал разобраться с прослушкой американцевМеждународная панорама 1 мая, 16:16
"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 годаЭкономика и бизнес 1 мая, 16:03
Луческу: некачественное поле в Томске не позволило "Зениту" показать зрелищную игруСпорт 1 мая, 15:53
Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"Спорт 1 мая, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен для посетителей на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС рассказали в пресс- службе Российского футбольного союза (РФС).
"Кубок будет выставлен на стадионе с 16:00 до 17:45. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем", - уточнили в пресс-службе.
Финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.