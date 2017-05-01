Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубок России по футболу выставят на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем

Спорт
1 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РФС, все желающие смогут сфотографироваться с трофеем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен для посетителей на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС рассказали в пресс- службе Российского футбольного союза (РФС).

"Кубок будет выставлен на стадионе с 16:00 до 17:45. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем", - уточнили в пресс-службе.

Финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
2
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
3
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
На Украине вступило в силу решение правительства о снижении норм потребления услуг ЖКХ
7
"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама