Кубок России по футболу выставят на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен для посетителей на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС рассказали в пресс- службе Российского футбольного союза (РФС).

"Кубок будет выставлен на стадионе с 16:00 до 17:45. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем", - уточнили в пресс-службе.

Финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.