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Болельщики ФК "Локомотив" прорвались на поле во время финала Кубка России с "Уралом"

Спорт
2 мая, 20:36 UTC+3 СОЧИ Дильшад Ломовских, Антон Рассказов

Один нарушитель был задержан полицией, остальные уже через несколько секунд после инцидента вернулись на трибуны

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Болельщики московского "Локомотива" прорвались на поле после забитого командой гола в финале Кубка России по футболу с "Уралом", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит на стадионе "Фишт" в Сочи. После забитого полузащитником Игорем Денисовым гола на 76-й минуте несколько болельщиков смогли выбежать к полю, чтобы отпраздновать успех с игроками. Один нарушитель был задержан полицией, остальные уже через несколько секунд после инцидента вернулись на трибуны.

После этого организаторам встречи пришлось выставить дополнительное оцепление полиции.

Счет в матче 1:0 в пользу железнодорожников.

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