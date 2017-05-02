Болельщики ФК "Локомотив" прорвались на поле во время финала Кубка России с "Уралом"

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Болельщики московского "Локомотива" прорвались на поле после забитого командой гола в финале Кубка России по футболу с "Уралом", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит на стадионе "Фишт" в Сочи. После забитого полузащитником Игорем Денисовым гола на 76-й минуте несколько болельщиков смогли выбежать к полю, чтобы отпраздновать успех с игроками. Один нарушитель был задержан полицией, остальные уже через несколько секунд после инцидента вернулись на трибуны.

После этого организаторам встречи пришлось выставить дополнительное оцепление полиции.

Счет в матче 1:0 в пользу железнодорожников.

Одного из выбежавших фанатов задержали#УралЛоко #КубокРоссии #Сочи pic.twitter.com/FdNevnCP6h — Dilshad (@LomovskikhD) 2 мая 2017 г.