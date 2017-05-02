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Мещеряков: "Локомотив" не будет иметь проблем с финансовым fair play

Спорт
2 мая, 21:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

"Локомотив" пробился в Лигу Европы благодаря победе в Кубке России сезона-2016/17

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18, не будет иметь каких-либо проблем с соблюдением правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" пробился в Лигу Европы благодаря победе в Кубке России сезона-2016/17. В финале турнира во вторник железнодорожники со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский "Урал".

В 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" в связи с нарушением клубом критериев финансового fair play, связанных с системой финансирования клуба. Между УЕФА и "Локомотивом" было заключено мировое соглашение. На вопрос, не будет ли у "Локомотива" проблем с финансовым fair play на этот раз, Мещеряков ответил: "Не будет. Это даже не на 100, а на 110 процентов".

"Для любой команды России выход в еврокубки имеет большое значение, поэтому все за это так и бьются", - сказал председатель совета директоров "Локомотива".

На вопрос, получат ли футболисты "Локомотива" специальные премиальные за победу в Кубке России, Мещеряков ответил: "У всех игроков в контрактах прописаны определенные бонусы. Бонусы положены за любые победы. Но, я думаю, надо напомнить, что сезон еще не завершен".

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