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Павлюченко: "Локомотив" заслужил победу в финале Кубка России

Спорт
3 мая, 14:12 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

По мнению нападающего "Урала", клубу из Екатеринбурга не хватило опыта подобных игр

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СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Локомотив" заслуженно победил "Урал" в финале Кубка России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал нападающий екатеринбургского клуба Роман Павлюченко.

Встреча "Урала" и "Локомотива", прошедшая на сочинском стадионе "Фишт", завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0.

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"Если брать в целом, "Локомотив" был сильнее, с этим надо согласиться, и мы проиграли по делу. У нас были моменты, но "Локомотив" контролировал игру, за первый тайм мы вообще два раза центр поля перешли. "Локомотив" - хорошая команда, поэтому они заслуженно победили. Мы дошли до финала, и одного желания, наверное, мало, ведь по подбору игроков, мастерству "Локомотив" выше", - поделился впечатлениями Павлюченко.

По мнению собеседника ТАСС, "Уралу" не хватило опыта подобных игр. "Для нашего клуба было первое участие в финале, практически все футболисты впервые тут играли, может быть, перегорели. Все старались, хотели победить, порадовать болельщиков, но так получилось, что "Локомотив" оказался сильнее. Будет новый розыгрыш Кубка, тогда снова будем стараться попасть в финал", - сказал он.

После первого забитого мяча на 76-й минуте несколько поклонников московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, также болельщики "Локомотива" устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация. По итогам матча были задержаны 64 болельщика, один из них получил 15 суток ареста.

"То, что болельщики выбегали на поле - нормальная ситуация, я это видел во многих матчах как в Кубке, так и в чемпионате России, в других странах. Они тоже переживают за команду, для них важно подбежать к любимому футболисту, обнять его", - считает Павлюченко.

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