Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус заявил, что матч за Суперкубок России 2017 года пройдет в Москве на домашней арене железнодорожников в Черкизове. Об этом Геркус заявил клубному телевидению.

Во вторник "Локомотив" в Сочи обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка России.

"В следующем году Европа, и еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе, и мы устроим им наше Черкизово", - сказал Геркус.

В матче за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Дата проведения игры еще не утверждена, ориентировочно это 14 июля. За четыре тура до завершения чемпионата лидирующий "Спартак" опережает "Зенит" на восемь очков. Красно-белым достаточно набрать четыре очка в оставшихся встречах, чтобы официально оформить чемпионство.

Ранее планировалось, что Суперкубок пройдет на "ЦСКА Арене" в Москве, однако Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) посчитала неуместным проводить игру на стадионе армейцев в случае победы "Спартака" в чемпионате.