Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов

СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу и получил путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон, переиграв в финале турнира екатеринбургский "Урал". Матч, который стал третьим тестовым в преддверии Кубка конфедераций для сочинского стадиона "Фишт", омрачился недостойным поведением болельщиков железнодорожников и массовой дракой игроков на поле.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива". В целом, обе команды не смогли продемонстрировать зрелищный футбол, а судьбу встречи решили точные удары в конце матча Игоря Денисова (76-я минута) и Алексея Миранчука (90). Зато эмоций как на поле, так и на трибунах было много.

После первого гола несколько болельщиков прорвались прямо на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с игроками. В итоге, один болельщик был задержан, остальные поспешно вернулись на трибуну, а организаторам матча пришлось выставить перед трибуной железнодорожников оцепление милиции. Однако и это поклонников "Локомотива" не остановило - уже после финального свистка болельщики не только стали прорываться на поле, но и устроили драку между собой, так что одному из них потребовалась помощь медиков с носилками, а нескольких задержали блюстители порядка.

Подстать болельщикам повели себя в концовке матча и футболисты обеих команд. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили - со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

Фидлер руки Фернандешу не подаст

Именно скандальное поведение и болельщиков, и игроков стало самым обсуждаемым сразу после матча. Как рассказал полузащитник "Урала" Роман Емельянов, сам Фидлер сказал партнерам, что Фернандеш оскорбил его мать. Фидлер признался, что руку португальцу теперь не подаст, но дальше всех пошел нападающий "Урала" Роман Павлюченко - форвард на просьбу журналистов дать комментарии ограничился продолжительный тирадой в адрес Ари, состоящей в основном из матерной лексики, попросив опубликовать все дословно. Фарфан и Ари от общения с журналистами отказались; правда, президент железнодорожников Илья Геркус заявил, что с обоими игроками предстоит жесткий разговор.

"Наверное, не надо искать тут виновного, я какие-то эмоции проявил, хотя это тоже неправильно", - прокомментировал эпизод главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В то же время всем удаленным, согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), грозит по шесть матчей дисквалификации. Что касается инцидентов с болельщиками, они не могут не расстраивать в преддверии Кубка конфедераций.

"Болельщики, которые так себя ведут, будут получать по шесть, восемь, 12 месяцев отстранения от посещения игр. Это был тестовый матч, мы не ставили решеток, сеток. К сожалению, некоторые ребята так себя повели. Своим поведением они только подталкивают государство ужесточать меры", - прокомментировал ситуацию вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"При этом служба безопасности стадиона сработала хорошо", - добавил он.

Останется ли Семин?

Перед Семиным, который возглавил "Локомотив" в августе, была поставлена задача пробиться в еврокубки по итогам сезона, и он ее выполнил - победа в Кубке дает право стартовать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. 69-летний специалист во вторник стал рекордсменом по количеству побед в Кубке в качестве главного тренера - 5 раз. Тем не менее, вопрос, останется ли специалист во главе команды, остается открытым, хотя сам специалист на пресс- конференции заявил, что точно останется в клубе.

"О будущем Семина говорить рано, - заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков. - Если бы играли финал 29 мая, тогда можно было говорить утвердительно, а так остались матчи (чемпионата страны - прим. ТАСС), еще играть и играть". В чемпионате России по футболу "Локомотив" уже потерял шансы попасть в тройку призеров.

Яркий образный итог встречи подвел Мутко. "Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе", - сказал он.