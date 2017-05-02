Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юрий Семин заявил, что Кубок России сезона-2016/17 самый ценный для него

Спорт
2 мая, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Наставник "Локомотива" установил рекорд по количеству выигранных Кубков России по футболу в качестве главного тренера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Семин

Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что завоеванный Кубок России в нынешнем сезоне является самым ценным для него.

"Эмоции такие, как будто впервые завоевал Кубок России, хотя это мой шестой Кубок страны с учетом игровой карьеры, - сказал Семин в эфире "Матч ТВ". - Но для меня этот Кубок страны, наверное, самый ценный".

Во вторник "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем титула. "Мне очень понравилась наша команда. Это была настоящая команда", - добавил он.

Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России по футболу в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама