Юрий Семин заявил, что Кубок России сезона-2016/17 самый ценный для него

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что завоеванный Кубок России в нынешнем сезоне является самым ценным для него.

"Эмоции такие, как будто впервые завоевал Кубок России, хотя это мой шестой Кубок страны с учетом игровой карьеры, - сказал Семин в эфире "Матч ТВ". - Но для меня этот Кубок страны, наверное, самый ценный".

Во вторник "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем титула. "Мне очень понравилась наша команда. Это была настоящая команда", - добавил он.

Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России по футболу в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.