Геркус: "Локомотив" не мог не выиграть Кубок России по футболу с такими тренерами

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" не мог не завоевать Кубок России по футболу, имея такой тренерский штаб. Об этом ТАСС сказал президент клуба Илья Геркус.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея.

"Это наша победа, все ее заслужили: болельщики, игроки, тренеры. С такими тренерами не победить невозможно, они только своим взглядом всех гнали вперед. Это общая победа, это должно было случиться", - сказал Геркус.

Наставник железнодорожников Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.

"Как в первый раз, это большая радость, и "Локомотив" заканчивает сезон с титулом, - отметил Семин. - Очень важно для президента, тренера и болельщиков, что "Локомотив" двигается вперед. Сегодня была великолепная игра, настоящий финал, прекрасное поле, и футболисты все показали".