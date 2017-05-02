Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: "Локомотив" не мог не выиграть Кубок России по футболу с такими тренерами

Спорт
2 мая, 21:16 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Наставник железнодорожников Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Геркус

Илья Геркус

© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" не мог не завоевать Кубок России по футболу, имея такой тренерский штаб. Об этом ТАСС сказал президент клуба Илья Геркус.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея.

"Это наша победа, все ее заслужили: болельщики, игроки, тренеры. С такими тренерами не победить невозможно, они только своим взглядом всех гнали вперед. Это общая победа, это должно было случиться", - сказал Геркус.

Наставник железнодорожников Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.

"Как в первый раз, это большая радость, и "Локомотив" заканчивает сезон с титулом, - отметил Семин. - Очень важно для президента, тренера и болельщиков, что "Локомотив" двигается вперед. Сегодня была великолепная игра, настоящий финал, прекрасное поле, и футболисты все показали".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама