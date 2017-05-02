Геркус: "Локомотив" не мог не выиграть Кубок России по футболу с такими тренерами

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" не мог не завоевать Кубок России по футболу, имея такой тренерский штаб. Об этом ТАСС сказал президент клуба Илья Геркус.
"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея.
"Это наша победа, все ее заслужили: болельщики, игроки, тренеры. С такими тренерами не победить невозможно, они только своим взглядом всех гнали вперед. Это общая победа, это должно было случиться", - сказал Геркус.
Наставник железнодорожников Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.
"Как в первый раз, это большая радость, и "Локомотив" заканчивает сезон с титулом, - отметил Семин. - Очень важно для президента, тренера и болельщиков, что "Локомотив" двигается вперед. Сегодня была великолепная игра, настоящий финал, прекрасное поле, и футболисты все показали".