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Глава DFB: российские клубы должны сделать ставку на доморощенных футболистов

Спорт
3 мая, 19:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В среду между DFB и Российским футбольным союзом (РФС) был подписан меморандум о сотрудничестве, рассчитанный на два года

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Молодым российским игрокам необходимо открыть перспективы выступления в национальном чемпионате, это усилит сборную России по футболу. Такое мнение журналистам высказал президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

В среду между DFB и Российским футбольным союзом (РФС) был подписан меморандум о сотрудничестве, рассчитанный на два года.

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"Я не эксперт по российскому футболу, но я за то, чтобы в российской лиге было больше россиян, нежели иностранцев, это будет правильно. Для силы и крепости национальной команды важно, чтобы было много своих игроков в местном чемпионате. Молодым игрокам нужно открыть перспективу, чтобы они не были заблокированы бразильцами и другими иностранцами", - отметил Гриндель.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России. "Мировое первенство должно привести к тому, что молодежь станет больше заниматься футболом. Очень важно, чтобы в России были подготовленные тренеры, ведь именно они решают, останутся дети в этой стезе или покинут ее", - добавил глава DFB.

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