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Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛ

Спорт
4 мая, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

"Питтсбург" победил в четвертом матче второго раунда и удвоил преимущество в серии до четырех побед - 3-1

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Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов получает поздравления с заброшенной шайбой

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов получает поздравления с заброшенной шайбой

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге, российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Патрик Хорнквист (5-я минута), Джейк Гюнтцель (24) и Джастин Шультц (32) с передачи Евгения Малкина. У "Вашингтона" отличились Евгений Кузнецов (28) и Нэйт Шмидт (29).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Питтсбурга". Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

Кузнецов сыграл в матче 19 минут 13 секунд, нанес шесть бросков и провел один силовой прием, забросив свою четвертую шайбу в 10 матчах текущего плей-офф и набрав 7 очков (4+3) по системе "гол+пас". Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин (18 минут 54 секунды, два броска, шесть силовых приемов) и Дмитрий Орлов (17 минут 33 секунды, один бросок, два силовых приема) не смогли отметиться результативными действиями.

Российский нападающий "Питтсбурга" Малкин сыграл 20 минут 12 секунд в матче, отметившись результативной передачей, в его активе также один бросок и один силовой прием. Малкин продолжает лидировать в споре бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 16 очков (4+12) в девяти играх.

После игры Кузнецов был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком матча стал голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, отразивший 36 из 38 бросков по воротам, второй звездой признан Хорнквист.

22-летний американец Гюнтцель забросил свою восьмую шайбу в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в его активе 11 очков (8+3) в девяти матчах. Он стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее восьми шайб в девяти играх первого розыгрыша плей-офф в лиге. Ранее подобного добивались легендарные канадские хоккеисты Морис Ришар (12 шайб в плей-офф сезона-1943/44) и Марио Лемье (11, 1988/89).  

Гол Кузнецова.

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