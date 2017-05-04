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Тренер: лидеры "Вашингтона" провалили четвертый матч серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

Спорт
4 мая, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

По словам главного тренера "Вашингтона" Барри Тротца, "лучшие хоккеисты команды должны показывать свой уровень и даже опережать его, чтобы победить "Питтсбург"

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Хоккеисты "Вашингтона"

Хоккеисты "Вашингтона"

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" провалили четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Такое мнение после проигранной встречи высказал главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, слова которого приводит телеканал TVA Sports.

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В ночь на четверг "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" со счетом 2:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф. Встреча прошла в Питтсбурге, российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, еще один гол в составе гостей забил защитник Нэйт Шмидт.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями за 18 минут 54 секунды на площадке. В его активе два броска, шесть силовых приемов, кроме того, он заработал два удаления. Швед Никлас Бэкстрем также не набрал результативные очки за 20 минут 41 секунду на площадке, ни разу не бросив по воротам соперника (один заблокированный бросок). Американский форвард Ти Джей Оши, выступающий в первом звене атаки "Вашингтона" с Овечкиным и Бэкстремом, отдал одну результативную передачу за 19 минут в игре (два броска, пять силовых приемов).

"Наши лучшие хоккеисты провели плохой матч, они были совсем не на высоте. Наши топ-хоккеисты должны быть в действительности лучшими и даже быть выше своего уровня. "Питтсбург" не имел нескольких лучших своих хоккеистов, но даже в такой ситуации мы должны демонстрировать свой лучший хоккей, чтобы победить их. Нужно быть более эмоциональными в борьбе и сплотиться вокруг сложившейся ситуации в серии", - сказал Тротц.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Питтсбурга". Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

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