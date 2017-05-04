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Сборная России сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА

Спорт
4 мая, 11:13 дата обновления: 4 мая, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В активе российской команды 561 очко

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Футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов на тренировке

Футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов на тренировке

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА,  4 мая. /ТАСС/. Сборная России сохранила 61-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

В активе российской команды 561 очко.

В ноябре сборная России, опустившись на 55-е место, обновила антирекорд, установленный еще в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга). В декабре российская команда ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на 56-е место. В апреле сборная России повторила антирекорд, который был установлен в феврале (61-е место).

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Такие изменения в том числе вызваны тем, что команда России как страна-хозяйка предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские.

Российская сборная неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года, не сумев выйти в плей-офф. После завершения турнира национальная команда провела семь товарищеских матчей - 31 августа с командой Турции (0:0), 6 сентября со сборной Ганы (1:0), 9 октября с костариканцами (3:4), 10 ноября с командой Катара (1:2), 15 ноября со сборной Румынии (1:0), 24 марта с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и 28 марта с бельгийцами (3:3).

Первая тройка не изменилась. Рейтинг возглавляет команда Бразилии (1672 очка), второе место занимает сборная Аргентины (1603), лидирующую тройку замыкает команда Германии (1464).

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.

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