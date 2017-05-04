Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" на рекордные 1,2 млн рублей по итогам дерби

Спорт
4 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" прошло 30 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилось победой красно-белых со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики ЦСКА во время дерби

Болельщики ЦСКА во время дерби

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал клубы ЦСКА и "Спартак" на 1,235 миллиона рублей по итогам дерби. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" прошло 30 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилось победой красно-белых со счетом 2:1. Это рекордная сумму штрафа по итогам одного матча в текущем сезоне чемпионата.

Галерея
23 фото
© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

"По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне - штраф 150 тысяч рублей. Далее - баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики - девятое нарушение - 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле - штраф 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"У "Спартака" не было задымления, но было другое нарушение - пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей "Спартак" оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, - штраф 100 тысяч рублей. Далее - вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, - штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч рублей", - рассказал про штрафы "Спартаку" глава КДК РФС.

"Больше в этом сезоне никто не платил", - отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама