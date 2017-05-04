Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /ТАСС/. Форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не попали в начальную заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Ранее стало известно, что в заявку не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов. Всего в заявку российской команды вошли 22 хоккеиста из 25 возможных.
Полностью заявка сборной России на турнир выглядит следующим образом:
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. В первой встрече россияне сыграют со шведами (5 мая, 17:15 мск).