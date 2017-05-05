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Василевский признался, что до сих пор некомфортно чувствует себя на больших площадках

Спорт
5 мая, 20:04 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский все еще некомфортно чувствует себя на больших площадках. Об этом он сообщил журналистам.

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Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.

Василевский выступает за "Тампу" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где площадки меньше по размеру европейских.

"Плохо провели первые два периода, но в третьем смогли перебросать и перебегать соперника. Хорошо блокировали, хорошо давали мне видеть шайбу, играли до конца и победили, не знал, кто как будет бить буллиты у шведов. Пока некомфортно чувствую себя на больших площадках. Но то, как парни играли в третьем периоде, мне помогало", - сказал Василевский.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (13:15 мск).

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