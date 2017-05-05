Знарок: изменения в игре сборной России по ходу матча со шведами дали результат

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Изменения, внесенные тренерским штабом сборной России по хоккею в третьем периоде матча чемпионата мира со шведами, принесли команде результат. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.

"Играли с хорошей командой. Третий период удался, немного поменяли, это дало свой результат. Будем готовиться к следующей игре, - сказал Знарок. - У соперника 17 человек играло на Кубке мира: у нас хорошая команда, мы за счет характера через "не могу" выиграли, за что я их уважаю".

По его словам, игроки готовились к тому, чтобы играть на чемпионате мира овертайм в формате "три на три". Впервые на мировых первенствах был проведен овертайм в таком формате, который сыграли команды России и Швеции, так он будет проводиться только на предварительной стадии. "Мы готовились к этому, шансы были и у них, и у нас. Если правильно играть, то это не лотерея", - сказал Знарок.

Тренер сборной Швеции Рикард Гренборг отметил хорошую игру сборной России во второй части матча. "Был тяжелый матч, у России великолепная команда. Мы здорово начали и смогли отличиться, неплохо проводили игру в меньшинстве. Соперник значительно лучше провел вторую часть игры", - сказал специалист..

Знарок не ждал отъезда Шипачева в НХЛ

В пятницу стало известно, что нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". "Не ждал его отъезда", - сказал Знарок. Россиянин стал вторым игроком в составе новой команды. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (13:15 мск).