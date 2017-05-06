Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила швейцарцам по буллитам на ЧМ по хоккею

Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"Спорт 6 мая, 16:50
Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018Спорт 6 мая, 16:38
Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю МерзликинсуСпорт 6 мая, 16:15
Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила швейцарцам по буллитам на ЧМ по хоккеюСпорт 6 мая, 16:04
ЦСКА обыграл "Амкар" и вышел на второе место в чемпионате РоссииСпорт 6 мая, 15:53
Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в миреСпорт 6 мая, 15:13
Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за сборную России по футболуСпорт 6 мая, 14:57
Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 6 мая, 14:52
Кьюэлл: внедрение роботов в мировой футбол произойдет в обозримом будущемСпорт 6 мая, 14:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Словении в серии буллитов со счетом 5:4 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Париже.
У сборной Швейцарии шайбы забросили Андрес Амбюль (11-я минута), Гаэтан Хаас (12), Ромен Леффель (17), Симон Боденманн (18). Команда Словении смогла отыграться со счета 0:4, отличились Ян Муршак (39), Зига Йеглиц (46), Ян Урбас (55), Роберт Саболич (56).
В серии послематчевых бросков победу сборной Швейцарии принес Дамьен Брюннер.
В параллельном матче группы А в Кельне сборная Латвии обыграла команду Дании со счетом 3:0. В составе латвийцев отличились Мейя Гинтс (23) и Микс Индрашис (42, 52).
Чемпионат мира по хоккею 2018 года примет Дания. Матчи пройдут в Хернинге и Копенгагене. Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страна-хозяйка следующего чемпионата не может вылететь из элитного дивизиона. Таким образом, если сборная Дании займет последнее место в группе, в первый дивизион перейдет команда, занявшее предпоследнее место в группе.
Финал чемпионата мира 2017 года пройдет 21 мая.