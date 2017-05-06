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Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила швейцарцам по буллитам на ЧМ по хоккею

Спорт
6 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В параллельном матче группы А в Кельне сборная Латвии обыграла команду Дании

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Хоккеисты сборной Швейцарии

Хоккеисты сборной Швейцарии

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Словении в серии буллитов со счетом 5:4 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Париже.

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У сборной Швейцарии шайбы забросили Андрес Амбюль (11-я минута), Гаэтан Хаас (12), Ромен Леффель (17), Симон Боденманн (18). Команда Словении смогла отыграться со счета 0:4, отличились Ян Муршак (39), Зига Йеглиц (46), Ян Урбас (55), Роберт Саболич (56).

В серии послематчевых бросков победу сборной Швейцарии принес Дамьен Брюннер.

В параллельном матче группы А в Кельне сборная Латвии обыграла команду Дании со счетом 3:0. В составе латвийцев отличились Мейя Гинтс (23) и Микс Индрашис (42, 52).

Чемпионат мира по хоккею 2018 года примет Дания. Матчи пройдут в Хернинге и Копенгагене. Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страна-хозяйка следующего чемпионата не может вылететь из элитного дивизиона. Таким образом, если сборная Дании займет последнее место в группе, в первый дивизион перейдет команда, занявшее предпоследнее место в группе.

Финал чемпионата мира 2017 года пройдет 21 мая.

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