В элиту за четыре сезона: ФК "Тосно" вышел в премьер-лигу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Тосно" примет участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Это стало ясно в субботу, после того как клуб из Ленинградской области в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде со счетом 2:0 обыграл "Нефтехимик".

Благодаря победе в Нижнекамске "Тосно" обеспечил себе второе место в чемпионате ФНЛ, дающее право выступления в премьер-лиге следующего сезона. В активе команды за три тура до конца турнира 69 очков, в то время как у ее ближайшего преследователя - красноярского "Енисея" - 57. Таким образом, "Тосно" станет 45-й командой, когда-либо игравшей в элитном дивизионе чемпионата России.

Первое место в первенстве ФНЛ сезона-2016/17, как определилось в конце апреля, займет московское "Динамо". Клубы, которые финишируют в первом дивизионе на третьем и четвертом местах, за право участия в РФПЛ в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими в премьер-лиге 14-е и 13-е места соответственно.

Спартаковский след

Решение о создании профессионального футбольного клуба в Ленинградской области было принято в марте 2013 года, и летом "Тосно" был принят в члены Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В первый же сезон в истории "Тосно" прогремел на всю Россию, выбив московский "Спартак" из Кубка на стадии 1/8 финала, после чего красно-белые "посыпались" - Валерий Карпин неделю спустя был отправлен в отставку, а команда не только осталась без Кубка, но и очень скоро выбыла из чемпионской гонки. "Тосно" же с первой попытки решил задачу выхода в ФНЛ.

В первом сезоне в ФНЛ "Тосно" получил право сыграть в стыковых матчах, но проиграл "Ростову" (0:1, 1:4).

Следующий сезон "Тосно" провел под руководством Дмитрия Парфенова, четырехкратного чемпиона России в составе "Спартака". Парфенов начал клубную тренерскую карьеру в 2012 году, возглавив клуб второго дивизиона "Текстильщик" (Иваново). Команда под руководством Парфенова в сезоне-2013/14 была близка к выходу в ФНЛ, однако уступила как раз "Тосно". В Ленинградскую область Парфенов перебрался в августе 2015 года, через неделю после ухода из "Текстильщика".

Перед началом текущего сезона в тренерский штаб Парфенова вошел еще один знаменитый спартаковец - Владимир Бесчастных. С 2011 по 2015 год он работал в системе "Спартака" - сначала в академии красно-белых, а затем полтора сезона возглавлял молодежную команду. Как ТАСС сообщил генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко, Парфенов продолжит тренировать команду.

"Тосно" понадобилось всего четыре сезона, чтобы пройти путь от второго дивизиона до премьер-лиги. "Это дорогого стоит, было приложено много сил, проделано много работы. Это стало возможным благодаря большому желанию всего руководящего штата, всех тренеров, которые прошли через нашу команду, наших спонсоров. Каждый выполнял свою функцию, каждый вложил свою лепту в эти победы и в наше общее достижение", - сказал Матюшенко.

"Тосно" хочет остаться в Великом Новгороде

Изначально "Тосно" проводил домашние матчи в городе Тихвин (Ленинградская область), а затем транзитом через Санкт-Петербург команда перебралась в Великий Новгород. По словам Матюшенко, "Тосно" рассчитывает играть в этом городе и в премьер-лиге. "Даже не представляю, как люди отнесутся, если мы куда-то отсюда переедем. Футбол в городе стал праздником - любая бабушка, любая продавщица в магазине знает, что сегодня футбол. Считаю, что мы обрели свой дом в Великом Новгороде", - сказал Матюшенко.

Гендиректор клуба уверен, что проблем с лицензированием на уровне премьер-лиги у клуба не возникнет, необходимо лишь привести в порядок домашнюю арену - "Электрон" в Великом Новгороде вмещает всего 3200 зрителей. Планируется, что на первом этапе реконструкции на стадионе появится новая трибуна за воротами из металлоконструкций, рассчитанная на три тысячи мест, будет установлена система контроля входа, заменено футбольное поле - также на искусственное, но нового поколения. Второй этап реконструкции "Электрона" предполагает строительство центральной трибуны на четыре тысячи мест, в связи с чем общая вместимость стадиона возрастет до 10 тысяч зрителей.

Клуб надеется, что РФПЛ, несмотря на пока не соответствующую требованиям лиги вместимость "Электрона", разрешит начать сезон в Великом Новгороде, как это было в случае с "Оренбургом", на стадионе которого могут разместиться только 7,5 тысячи зрителей. В качестве запасного варианта руководство "Тосно" рассматривает стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге, освободившийся после переезда "Зенита" на Крестовский остров.

Говоря о возможном усилении состава, Матюшенко отметил, что команду в трансферное окно пополнит не больше шести- семи игроков. "Костяк останется прежний, менять всех сразу не будем", - констатировал гендиректор клуба.