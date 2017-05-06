"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате России сезона-2016/17 и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

В матче 27-го тура "Спартак" на своем поле одержал победу над "Томью" со счетом 1:0 и набрал 63 очка. За три тура до конца чемпионата красно-белые стали недосягаемы для московского ЦСКА, у которого в активе 53 очка. Теоретические шансы догнать "Спартак" имеет "Зенит", который с 52 баллами идет третьим и свой матч проведет в воскресенье, если санкт-петербургский клуб не сумеет обыграть "Терек", "Спартак" досрочно станет чемпионом России.

Чемпион страны в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

В последний раз "Спартак" принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда клуб занял последнее место в своей группе.

В следующем туре "Спартак" 13 мая в гостях сыграет с пермским "Амкаром".