"Спартак" обыграл "Томь" и в воскресенье может стать чемпионом России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Томью" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Стадион "Открытие-Арена", на котором проходила игра, был заполнен практически до отказа, согласно официальным данным, на встрече присутствовало 42 070 зрителей.

Мяч на 15-й минуте с пенальти забил Квинси Промес. "Томь" ни разу за время выступления в премьер-лиге не отбирала очки у "Спартака" на выезде - 10 поражений при разнице мячей 7-25.

Промес, выступающий за "Спартак" с августа 2014 года, забил 42-й гол за красно-белых и догнал по этому показателю Илью Цымбаларя. Больше голов у пятерых игроков - Егора Титова (86), Романа Павлюченко (69), Андрея Тихонова (68), Веллитона (57) и Владимира Бесчастных (56). "Томь" стала 17-м российским клубом, которому 25-летний голландец забивал в премьер-лиге. Единственной командой, в матчах с которой не отличался форвард, остается ЦСКА.

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, который вышел на поле в стартовом составе, принял участие в 218-й игре за красно-белых и обошел по этому показателю Олега Романцева и Александра Бубнова (по 217). Лидером является Федор Черенков (494), на втором месте идет Егор Титов (442), на третьем - Ринат Дасаев (425).

В турнирной таблице "Спартак" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 63 очка. На 10 очков от красно-белых отстает московский ЦСКА, ранее обыгравший пермский "Амкар", но потерявший шансы догнать спартаковцев в турнирной таблице, на 11 - санкт- петербургский "Зенит", который свой матч проведет в воскресенье с грозненским "Тереком". "Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате страны и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а в воскресенье может досрочно стать чемпионом в случае потерь "Зенитом" очков в игре с "Тереком".

"Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. На девять баллов команда отстает от идущего 14-м "Оренбурга" и сохраняет шансы обойти оренбуржцев по дополнительным показателям и сыграть в переходных матчах, в которых 13-я и 14-я команды премьер-лиги встретятся с третьей и четвертой командами Футбольной национальной лиги за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата страны. В следующем туре "Спартак" 13 мая в гостях сыграет с пермским "Амкаром", "Томь" на следующий день на своем поле примет "Терек".