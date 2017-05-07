Эксперт: Карреру нельзя осуждать за отказ от общения с журналистами после матча с "Томью"

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неявка главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры на пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с томской "Томью" является чисто рабочим моментом, итальянского специалиста нельзя за это осуждать. Такое мнение ТАСС высказал ветеран столичного клуба Александр Мирзоян.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Томь" со счетом 1:0. После матча Каррера не явился на на флеш-интервью и пресс- конференцию, за что может быть оштрафован. В пресс-службе столичного клуба причины неявки итальянца на пресс- конференцию не прокомментировали. Сам Каррера покинул стадион вскоре после объявления, что он не примет участия в пресс-конференции.

"Он (Каррера) главный тренер команды, может быть, в этот момент у него были другие взгляды на то, идти ему с командой праздновать победу или нет. Думаю, он пошел в раздевалку, чтобы осмыслить игру, что-то донести до футболистов, ему необязательно идти к трибунам, он же постоянно находится в работе, ведет анализ игры. Просто нашли повод обсудить или написать что-то, но как можно осуждать человека, когда он работает в этот момент? Не понимаю, как можно за это его в чем-то обвинять, ведь это был чисто рабочий момент", - заявил Мирзоян.

По мнению эксперта, на игру "Спартака" с "Томью" повлияла эмоциональная выхолощенность красно-белых. "Команда сыграла так, как была подготовлена к матчу, самое главное, что она добилась результата. Мне кажется, что ребята выплеснули много эмоций в игре с ЦСКА ("Спартак" победил 2:1 - прим. ТАСС) и не смогли эмоционально восстановиться к матчу с "Томью". Было важно добиться победы, ведь сейчас присутствует давление на "Спартак". Вроде бы есть отрыв, его нужно сохранить, после ЦСКА вроде бы не такая сложная игра с "Томью", но выигрывать-то нужно", - отметил собеседник агентства.

"Спартак" может стать чемпионом России в воскресенье, если санкт-петербургский "Зенит" не сможет обыграть грозненский "Терек" на своем поле. Для того, чтобы стать обладателем титула, футболистам "Спартака" необходимо набрать одно очко в трех оставшихся турах чемпионата.