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"Томь" вылетела из Российской футбольной премьер-лиги

Спорт
7 мая, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

За три тура до конца чемпионата томский клуб потерял шансы догнать в турнирной таблице "Оренбург" (26) и "Арсенал" (24), которые располагаются соответственно на 13-м и 14-м местах

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Игроки "Томи"

Игроки "Томи"

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Томская "Томь" потеряла шансы сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата конкурент томичей "Оренбург" обыграл "Краснодар" (1:0). Таким образом, "Томь" (14 очков) за три тура до конца чемпионата потеряла шансы догнать в турнирной таблице "Оренбург" (26) и "Арсенал" (24), которые располагаются соответственно на 13-м и 14-м местах в турнирной таблице, дающих право сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге с третьей и четвертой командами по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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"Оренбург" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Томский клуб впервые пробился в премьер-лигу в 2005 году и сыграл в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 "Томь" трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую "Кубань" (0:1 на выезде и 2:0 дома).

В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей. Большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них сделали разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Более того, клуб из-за наложенного РФС запрета не мог заявлять новых игроков в зимний регистрационный период, так что главный тренер Валерий Петраков во второй части сезона вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.

Уже известны две команды ФНЛ, которые обеспечили себе место в премьер-лиге в следующем сезоне - московское "Динамо" и "Тосно". На 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ расположились самарские "Крылья Советов" (22 очка), которые еще не провели свой матч 27-го тура.

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