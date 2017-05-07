Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцами

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Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 16:13
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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России по хоккею удалась игра в большинстве в матче чемпионата мира по хоккею против итальянцев. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Олег Знарок.
Сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Россияне показали 100-процентную реализацию большинства, забросив шесть шайб при игре с численным преимуществом. В двух первых периодах ворота сборной России защищал Андрей Василевский, на третий период вышел Илья Сорокин.
"Долго вкатывались в игру. Потом нам удалась игра во всех компонентах, особенно в большинстве, - отметил Знарок. - По поводу того, что после второго периода вышел Сорокин вместо Василевского, это не было спонтанным решением - у нас определено, что если будет счет в нашу пользу, то ему (Сорокину) надо сыграть в третьем периоде, поскольку ему нужна игровая практика".
Следующий матч сборная России проведет 8 мая против команды Германии. "Хорошая добротная команда, хорошая "физика", она дисциплинированная, там хороший вратарь. Мы ее изучали, готовимся к завтрашнему матчу", - сказал Знарок.
Сборная России набрала пять очков и вышла на первое место в группе А, обойдя шведов (4).
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