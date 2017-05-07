Непомнящий: Каррера сделал очень правильный психологический ход после игры с "Томью"

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сделал правильный психологический ход после матча чемпионата России по футболу с "Томью". Такое мнение ТАСС высказал известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

В субботу красно-белые переиграли томичей дома в матче 27-го тура со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти нападающего Квинси Промес. После встречи Каррера не стал давать флеш-интервью, не пришел на пресс-конференцию и поспешно покинул стадион. Как рассказал защитник красно- белых Георгий Джикия, итальянец не стал ничего говорить игрокам в раздевалке.

"Мне кажется, он сделал очень правильный психологический ход, - считает Непомнящий. - На самом деле, он, может быть, действительно был рассержен, раздосадован, и в такой момент надо продемонстрировать это как-то команде. Был бы русскоговорящий тренер, зашел бы в раздевалку, выплеснул бы эмоции трехэтажным (матом - прим. ТАСС) - и все. А он (Каррера) понимает, что любой перевод не будет нести этой функции, поэтому данный ход мне кажется очень правильным, тем более в команде, как мне кажется, полное доверие, хорошая атмосфера".

"Думаю, что все точки над "и" будут расставлены на разборе. Я слышал высказывания игроков, они тоже разочарованы тем, что не смогли ярко победить, тем более в присутствии своих болельщиков. Вопросов никаких нет - ребята поймут, что они его сильно расстроили", - добавил собеседник агентства.

"Спартаковцы были слишком напряжены"

По мнению Непомнящего, укорять игроков "Спартака" за матч с томичами не стоит. "Я не разделяю мнения, что "Спартак" сыграл плохо, по-моему, вполне достойно; не думаю, там было "недо" чего-то. Трудно кого-то обвинить в том, что он не старался, просто в нужный момент появились скованность, напряженность, которая не дает сделать последний шаг. Кроме реализации, все было вполне по- спартаковски. "Спартак" должен был выигрывать в два-три мяча, но так бывает", - считает он.

"Да и "Томь" себя превзошла. Команда с учетом состава выходила в атаку феноменально. Молодцы, ребятам можно только поаплодировать", - добавил специалист.

"Спартак" может стать чемпионом России в воскресенье, если санкт-петербургский "Зенит" не сумеет обыграть грозненский "Терек" на своем поле. Для того, чтобы стать обладателем титула, футболистам "Спартака" необходимо набрать одно очко в трех оставшихся турах чемпионата. В следующем матче команда Карреры сыграет на выезде с "Амкаром" 13 мая.