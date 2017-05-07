Сборная Франции обыграла команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (15-я минута), Антуан Руссель (34, 49), Валентен Клеро (39) и Дамьен Флери (58). У проигравших отличился Микко Лехтонен (22).
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словении, Белоруссии и Норвегии.
Следующий матч сборная Франции проведет 9 мая против команды Швейцарии, финны 8 мая встретятся с чехами.