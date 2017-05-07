"Зенит" проиграл "Тереку" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" со счетом 0:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 65-й минуте забил Аблайе Мбенг. В компенсированное время с поля был удален полузащитник "Зенита" Олег Шатов.

В турнирной таблице "Зенит" за три тура до конца занимает третье место, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего московского "Спартака" достигло 11 очков. Таким образом, сине-бело-голубые потеряли шансы догнать красно- белых, которые досрочно стали чемпионами страны. ЦСКА, идущий вторым, имеет в активе 53 очка, первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая - в Лиге Европы.

"Терек" с 42 очками расположился на пятой строчке, отставая на три балла от занимающего четвертое место "Краснодара".

В следующем туре "Зенит" 13 мая в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Терек" на следующий день также на выезде встретится с "Томью".