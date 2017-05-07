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Федун подтвердил, что Каррера останется главным тренером "Спартака" в следующем сезоне

Спорт
7 мая, 21:21 дата обновления: 7 мая, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Ранее итальянский специалист сообщил эту информацию в эфире телеканала "Матч ТВ"

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Массимо Каррера (справа)

Массимо Каррера (справа)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Итальянский специалист Массимо Каррера будет работать на посту главного тренера "Спартака" и в следующем сезоне, его контракт рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил владелец московского футбольного клуба Леонид Федун.

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"Каррера останется. У него контракт на два сезона", - сказал Федун.

Ранее Каррера в эфире "Матч ТВ" сказал, что будет возглавлять "Спартак" в сезоне-2017/18, не раскрыв каких-либо подробностей.

Отвечая на вопрос, останется ли он тренером "Спартака" в следующем сезоне, Каррера коротко ответил: "Да".

Также итальянский наставник красно-белых признался, что расплакался после финального свистка матча "Зенит" - "Терек". "Сейчас меня переполняют эмоции. Если честно, я даже расплакался. Спасибо всем болельщикам и спасибо руководству клуба за оказанное доверие", - добавил Каррера.

"Спартак" в воскресенье стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства, после того как санкт-петербургский "Зенит" уступил грозненскому "Тереком" (0:1). В активе "Спартака" 63 очка, ЦСКА, идущего на втором месте, - 53 очка, "Зенита", занимающего третью строчку, - 52. Таким образом, красно-белые уже недосягаемы для конкурентов. "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

Каррера стал первым иностранцем, приведшим "Спартак" к чемпионству. Итальянец пришел в клуб перед началом сезона в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако российский специалист был отправлен в отставку уже в начале августа после поражения от кипрского клуба АЕК и вылета из Лиги Европы. Два матча Каррера провел в качестве исполняющего обязанности, после чего был утвержден в должности.

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