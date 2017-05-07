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Мутко поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу

Спорт
7 мая, 21:15 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

НОВИ-САД /Сербия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Московский "Спартак" заслуженно победил в чемпионате России по футболу сезона-2016/17, можно поздравить клуб с этим результатом. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

"Так сложилось, что "Спартак" уже недосягаем, - сказал Мутко по телефону. - Можем поздравить его с победой в чемпионате России, он давно к этому шел, в этом году провел чемпионат ровно. Клуб, тренеры, футболисты - все вместе достигли такого результата, поздравляем руководство, акционеров и, конечно, болельщиков. В этом сезоне они были одой командой и все вместе заслуженно победили".

"Какая разница, как достигнута победа. Есть очки, есть количество побед. Чемпион есть чемпион, в прошлом году то же самое было, так сложилось. Удачи теперь им", - добавил Мутко.

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