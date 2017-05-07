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Колобков: чемпионство "Спартака" возродит интерес к футболу в России

Спорт
7 мая, 21:24 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

В следующем сезоне "Спартак" выступит в групповом этапе Лиги чемпионов

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

НОВИ-САД /Сербия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа московского "Спартака" в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 возродит интерес в России к этому виду спорта. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Жуков: "Спартак" заслуженно стал чемпионом России по футболу

В воскресенье "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу после того, как петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать красно-белых.

"Это заслуженная победа "Спартака", - сказал Колобков по телефону. - Команда не просто обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов, а вернул российским болельщикам веру в футбол. С учетом того, что "Спартак" - это один из самых популярных клубов в России, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой".

В следующем сезоне "Спартак" выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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