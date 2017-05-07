Андрей Федун: Массимо Каррера в "Спартаке" показал себя блестящим тренером

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Массимо Каррера оказался удачлив в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 во главе московского "Спартака", он является блестящим тренером. Об этом ТАСС заявил член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.
"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.
"Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер", - сказал Федун.
"Эмоции просто перехлестывают. Никак не ожидали такого подарка от "Зенита", но спасибо им. 16 лет мы ждали этого события, у команды больше 60 очков, это тоже не игрушки", - отметил собеседник ТАСС.
Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года.