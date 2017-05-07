Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Андрей Федун: Массимо Каррера в "Спартаке" показал себя блестящим тренером

Спорт
7 мая, 21:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Массимо Каррера оказался удачлив в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 во главе московского "Спартака", он является блестящим тренером. Об этом ТАСС заявил член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.

Смотрите также
Леонид Федун

Леонид Федун поблагодарил болельщиков "Спартака" за терпение и поддержку

"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

"Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер", - сказал Федун.

"Эмоции просто перехлестывают. Никак не ожидали такого подарка от "Зенита", но спасибо им. 16 лет мы ждали этого события, у команды больше 60 очков, это тоже не игрушки", - отметил собеседник ТАСС.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
3
СМИ: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции
4
Федун подтвердил, что Каррера останется главным тренером "Спартака" в следующем сезоне
5
Ле Пен поздравила Макрона с победой
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
Темы дня
Загрузка...
Реклама