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Леонид Федун поблагодарил болельщиков "Спартака" за терпение и поддержку

Спорт
7 мая, 21:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

"Спартак" в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун поблагодарил "Терек" за победу над "Зенитом" и болельщиков красно-белых за долготерпение и поддержку. Об этом Федун заявил ТАСС.

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"Спартак" в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. "Спартак" не выигрывал чемпионат России с 2001 года.

"Жуткое облегчение, поскольку так долго ждали и страдали, - сказал Федун. - Не могу сдерживать эмоции. Конечно, хотелось выиграть самим, но спасибо "Тереку", что нам помогли, мы очень благодарны этой команде".

"Конечно же, спасибо нашим ребятам. Мы лидировали большую часть чемпионата, и этот отрыв в 10 очков позволил нам спокойно ждать (завершения чемпионата)", - добавил владелец "Спартака".

"Это блестящий сезон, я очень рад за наших болельщиков, которые очень долго терпели и поддерживали нас", - отметил Федун.

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