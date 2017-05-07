Леонид Федун поблагодарил болельщиков "Спартака" за терпение и поддержку

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун поблагодарил "Терек" за победу над "Зенитом" и болельщиков красно-белых за долготерпение и поддержку. Об этом Федун заявил ТАСС.
"Спартак" в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. "Спартак" не выигрывал чемпионат России с 2001 года.
"Жуткое облегчение, поскольку так долго ждали и страдали, - сказал Федун. - Не могу сдерживать эмоции. Конечно, хотелось выиграть самим, но спасибо "Тереку", что нам помогли, мы очень благодарны этой команде".
"Конечно же, спасибо нашим ребятам. Мы лидировали большую часть чемпионата, и этот отрыв в 10 очков позволил нам спокойно ждать (завершения чемпионата)", - добавил владелец "Спартака".
"Это блестящий сезон, я очень рад за наших болельщиков, которые очень долго терпели и поддерживали нас", - отметил Федун.