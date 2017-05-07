Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шавло: "Спартак" доказал справедливость своего чемпионства победами над "Зенитом" и ЦСКА

Спорт
7 мая, 22:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб "Спартак" победами над "Зенитом" и ЦСКА доказал, что его чемпионство в национальном первенстве было абсолютно заслуженным. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР 1979 года в составе красно-белых Сергей Шавло.

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

Смотрите также
Виталий Мутко

Мутко поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу

"Спартак" по игре показал, что этот сезон действительно был чемпионским. Команду нельзя упрекнуть в том, что она обыгрывала только аутсайдеров. Были победы над "Зенитом", дважды обыгран ЦСКА, чего уже давно не было. "Спартак" с преимуществом играл с лидерами и заслуженно стал чемпионом", - сказал Шавло.

"Все давно этого ждали. Было обидно, что будучи девятикратным чемпионом России, "Спартак" никак не мог выиграть десятый титул. Сейчас остается поздравить игроков, тренеров, руководство. Безусловно, эту победу заслужили болельщики, которые все эти годы несли команду вперед", - добавил Шавло.

В период с 2005 по 2008 год Шавло занимал пост генерального директора "Спартака". "Это большая победа для руководства, лично для Леонида Федуна. Он вкладывал в клуб не только финансы, но и все сердце. Федун верил в победу, которая наконец-то пришла", - сказал Шавло.

"Спартак", одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
3
Ле Пен поздравила Макрона с победой
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
6
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
7
Свобода, равенство и братство: Европа поздравляет Макрона с победой
Темы дня
Загрузка...
Реклама