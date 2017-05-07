Шавло: "Спартак" доказал справедливость своего чемпионства победами над "Зенитом" и ЦСКА

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб "Спартак" победами над "Зенитом" и ЦСКА доказал, что его чемпионство в национальном первенстве было абсолютно заслуженным. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР 1979 года в составе красно-белых Сергей Шавло.

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

"Спартак" по игре показал, что этот сезон действительно был чемпионским. Команду нельзя упрекнуть в том, что она обыгрывала только аутсайдеров. Были победы над "Зенитом", дважды обыгран ЦСКА, чего уже давно не было. "Спартак" с преимуществом играл с лидерами и заслуженно стал чемпионом", - сказал Шавло.

"Все давно этого ждали. Было обидно, что будучи девятикратным чемпионом России, "Спартак" никак не мог выиграть десятый титул. Сейчас остается поздравить игроков, тренеров, руководство. Безусловно, эту победу заслужили болельщики, которые все эти годы несли команду вперед", - добавил Шавло.

В период с 2005 по 2008 год Шавло занимал пост генерального директора "Спартака". "Это большая победа для руководства, лично для Леонида Федуна. Он вкладывал в клуб не только финансы, но и все сердце. Федун верил в победу, которая наконец-то пришла", - сказал Шавло.

"Спартак", одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.