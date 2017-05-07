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Луческу считает, что "Спартак" не был лучшим клубом чемпионата России в этом сезоне

Спорт
7 мая, 22:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, мая. /ТАСС

Главный тренер "Зенита" заявил, что красно-белые заслужили победу в чемпионате

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак", ставший чемпионом России, в текущем сезоне не был лучшим в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.

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"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу после того, как в воскресенье "Зенит" на своем поле проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать красно-белых. На протяжении всего сезона Луческу неоднократно жаловался на необъективное судейство в адрес его команды и тот факт, что матчи "Зенита" судят арбитры из Москвы.

"Не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом. Они заслужили, конечно, чемпионство, создали очень хороший коллектив, чувствовалась поддержка и прессы, и другая поддержка, наверное, о которой вы знаете. Мы же, к сожалению, не смогли составить им конкуренцию на протяжении этой части чемпионата, здесь много факторов, которые нужно анализировать и что-то делать дальше", - сказал Луческу.

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