Райндль: немецким хоккеистам надо бороться за плей-офф, ЧМ для них только начинается

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основная и важная часть чемпионата мира по хоккею для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку хозяевам турнира предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню, за выход в четвертьфинал. Об этом ТАСС рассказал президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль.

Хозяева турнира в понедельник потерпели второе поражение подряд - от сборной России со счетом 3:6. В первой встрече они обыграли американцев со счетом 2:1, во второй уступили шведам - 2:7. Хозяева турнира занимают в группе А четвертое место, им предстоят матчи с командами Латвии, Словакии, Италии и Дании.

"Наша команда очень конкурентоспособная - всем нелегко играть против нас. У нас тяжелый календарь в виде стартовых матчей против США, Швеции и России, и ожидалось, что у нас не будет очков, - сказал Райндль. - Но у нас есть три, и для нас турнир начинается именно сейчас. Мы будем биться за четвертьфинал, и нам предстоят матчи с соперниками схожего уровня".

Сборная России в матче с немцами открыла счет на второй минуте встречи.

"У нас был хороший старт, мы забрали инициативу, но первый гол россиян разрушил наши планы. И то удаление повернуло ход игры, после чего все пошло по неудачному для нас пути. Сборная России - очень мастеровитая команда, которая использовала это преимущество, поведя в счете и став играть очень умно и не с таким акцентом на атаку. Считаю, что Олег Знарок проделал отличную работу, поскольку у нас не было шансов", - отметил Райндль.