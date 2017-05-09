"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" и представляющий Францию клуб "Монако" сыграют во вторник в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. В гостевой встрече недельной давности "Ювентус" победил со счетом 2:0 и имеет отличные шансы стать первым финалистом главного еврокубкового турнира.

21 год прошел с последней победы "Ювентуса" в Лиге чемпионов - в 1996 году на Олимпийском стадионе Рима туринцы в серии пенальти обыграли "Аякс" из Нидерландов. С тех пор четырежды "Ювентус" проигрывал в финалах и в нынешнем сезоне может получить новый шанс на победу.

Неделю назад в Монако команда Массимилиано Аллегри провела почти идеальный матч против славящегося своей атакой соперника, а голкипер Джанлуиджи Буффон вновь не пропустил в нынешнем плей-офф - уже в пятом матче подряд. 39-летний Буффон, за свою блистательную карьеру еще не выигрывавший Лигу чемпионов, в случае, если не пропустит и в ближайшем матче, повторит достижение Сантьяго Каньисареса из "Валенсии" и Кейлора Наваса из "Реала", которые провели по девять "сухих" матчей в рамках одной Лиги чемпионов.

Всего же в Лиге чемпионов сезона-2016/17 "Ювентус" пропустил два мяча в 11 матчах, и монегаскам следует рассчитывать на настоящее чудо, чтобы отыграться в Турине. По голу в ворота Буффона в групповом турнире забили французский "Лион" и испанская "Севилья". В нынешнем сезоне "Ювентус" еще не проигрывал на своем поле, а в чемпионате Италии лишь раз потерял очки на домашнем стадионе. Произошло это в минувшую субботу в туринском дерби с "Торино" (1:1), причем Гонсало Игуаин спас "Старую синьору" от поражения на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Впрочем, эта осечка не сказалась на отличных шансах "Ювентуса" в шестой раз подряд выиграть чемпионский титул - за три тура до финиша "Рома" отстает на семь очков. В ближайшее воскресенье "Ювентус" играет с "Ромой" в гостях, так что "Старой синьоре" предстоят два важнейших матча за четыре дня.

По словам Аллегри, чтобы сдержать форвардов соперника, необходимо сыграть еще лучше, чем в Монако. Наставник "Ювентуса" пока не определился с составом - Аллегри в последний момент решит, сыграет ли с тремя, как в Монако, или двумя центральными защитниками. В зависимости от схемы на поле выйдут Андреа Бардзальи либо Хуан Куадрадо.

"Монако" рассчитывает хотя бы на один титул

"Монако" также близок к завоеванию чемпионского титула - монегаски не становились сильнейшими во Франции с 2000 года. В 2004 году "Монако" единственный раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, уступив "Порту" Жозе Моуринью - 0:3. В субботу "Монако" со счетом 3:0 в гостях разгромил "Нанси" и за два тура до финиша на три очка опережает "Пари Сен-Жермен", имея при этом матч в запасе. "Монако" одержал победы в девяти последних матчах чемпионата Франции.

Неделю назад грозная атака "Монако" была нейтрализована, а надежностью обороны команда Леонарду Жардима не отличается. "Монако" в четырех подряд матчах Лиги чемпионов забивал по три мяча, в каждой из этой встреч отличался 18-летний форвард Кильян Мбаппе, который, по сообщениям испанской прессы, дал согласие на переход в мадридский "Реал", если клубы договорятся между собой.

Мбаппе в нынешней Лиге чемпионов забил пять мячей, столько же - у Игуаина, однако аргентинец дважды отличился в самом пока важном матче турнира - первом полуфинале. В матче в Нанси Жардим предоставил своему юному форварду небольшой отдых - Мбаппе вышел на замену лишь на 82-й минуте, однако успел организовать гол Тома Лемара.

Матч "Ювентус" - "Монако" начнется в 21:45 мск, главным арбитром назначен Бьерн Кейперс из Нидерландов.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд "Атлетико" и "Реал" (первая игра завершилась домашней победой "Реала" - 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).