Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона" и единолично занял первое место среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли.
Малкин отличился на 58-й минуте встречи, а его команда проиграла со счетом 2:5. На счету российского форварда теперь 53 шайбы в 135 матчах.
Малкин превысил достижение Сергея Федорова и единолично занял первое место в списке лучших российских снайперов в матчах Кубка Стэнли. Федоров провел в плей-офф НХЛ 183 игры в составе "Детройта" и "Вашингтона", забросив 52 шайбы.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков (5+13) в 11 матчах. Всего на счету Малкина теперь 147 очков (53 шайбы +94) по системе "гол+пас" в 135 матчах. На счету Федорова 176 (52+124) очков в 183 матчах.
Малкин в составе "Питтсбурга" дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016).
На третьем месте в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли идет Александр Овечкин, забросивший 46 шайб в 96 матчах в плей-офф за "Вашингтон".