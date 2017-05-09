Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мира

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборной России, которая может лишиться капитана Сергея Мозякина из- за травмы, в одинаковой степени может потребоваться как молодой форвард Кирилл Капризов, так и опытный игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Юрзинов- младший.

Мозякин получил травму в матче со сборной Германии (6:3), у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга. Окончательное решение по участию 36-летнего игрока на турнире будет принято 10 мая.

"Сергей - очень важный игрок для команды, и в сборной, как и в магнитогорском "Металлурге", он играет ключевую роль. Прошла информация, что серьезного сотрясения мозга нет, и я надеюсь, что он сыграет в следующих матчах. Несмотря на то, что команда у нас молодая, она достаточно опытная, игроки собраны по-спортивному злые, они будут стараться за Сергея", - отметил Юрзинов-младший.

В окончательную заявку на турнир не попал 20-летний Капризов, который стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира - 2017 и сыграл за первую сборную в нескольких матчах Евротура. Также в ближайшее время состав российской команды могут пополнить либо нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, либо форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, чьи команды в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли разыграют путевку в полуфинал плей-офф НХЛ. "У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде", - отметил эксперт.

"Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение", - добавил он.

"Сборная России - это хорошо мотивированная команда"

На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах - над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). "Мне понравилась наша сборная, потому что играет много молодежи, которая получила свой шанс, это хорошая, мотивированная команда. Несомненно, мы нацелены на первое место в группе, но нужно помнить, что предварительный этап в первую очередь очень важен психологически. Команда сыгрывается, ищет до сих пор сочетания, и к матчам на вылет необходимо это окончательно сформировать", - заявил Юрзинов-младший.

Помимо Андрея Василевского, который защищал ворота сборной во всех трех матчах, в заявке национальной команды находятся еще два вратаря - Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. "Андрей сыграл хорошо все три матча. Вратарь очень важное звено команды, и хорошо, что Василевский после переезда в НХЛ прогрессирует и завоевал в "Тампа-Бэй" место основного голкипера. Все-таки, я думаю, кто-то из запасных обязательно сыграет, потому что, если вдруг что-то не сложится у Андрея, ему должна быть замена", - резюмировал собеседник агентства.

В следующем мачте сборная России сыграет с командой Дании. Игра состоится 11 мая, начало - в 17:15 мск.