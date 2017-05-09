Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

Спорт
9 мая, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 г.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 мая сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также

В Ночной хоккейной лиге ожидают участие Путина в гала-матче фестиваля в Сочи

"10 мая 2017 г. в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 г.

Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократной выходил на лед в составе команды "Звезды НХЛ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин
2
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
3
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Минобороны РФ опровергло публикации о казни российского военного в Сирии
6
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама