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"Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате России

Спорт
9 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в РФПЛ

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда, тренерский и административный штабы футбольного клуба "Спартак" получат 40 золотых медалей в честь победы в чемпионате России текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

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В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате России. Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице с 63 очками. На втором месте идет столичный ЦСКА (53), на третьем - "Зенит" (52).

"Спартаку" по регламенту будет вручено 40 медалей. Они уже готовы. Сейчас идет обсуждение, как и когда это произойдет. Ждем предложений от клуба", - сказал Куликов.

Согласно регламенту чемпионата РФПЛ сезона-2016/17, победителю турнира положено 40 медалей, однако клуб в праве ходатайствовать перед лигой и РФС о награждении других футболистов и сотрудников сверх указанного количества.

Что касается Кубка за победу в чемпионате, то, согласно положению о специальном переходящем призе "Кубок чемпионов России по футболу", трофей вручается клубу непосредственно после матча, в котором определился чемпион, либо после ближайшей домашней игры (в случае со "Спартаком" - игра 29-го тура с "Тереком" 17 мая). Кубок вручается клубу на один год, после чего взамен переходящего приза лига передает клубу официальную уменьшенную (4/5 размера оригинала) копию трофея. Клуб, выигравший чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз на вечное пользование.

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