Сборная Латвии обыграла команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей дублем отметился Андрис Джериньш (13-я, 59-я минута). У проигравших отличился Марко Инсам (4).
В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, набрав в трех матчах девять очков. Итальянцы идут на седьмой позиции (1). В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Германии, США, Словакии, Швеции и Дании.
Следующий матч сборная Латвии проведет 11 мая против команды Швеции, итальянцы 10 мая встретятся с американцами.