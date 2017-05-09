Сборная Латвии обыграла команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей дублем отметился Андрис Джериньш (13-я, 59-я минута). У проигравших отличился Марко Инсам (4).

В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, набрав в трех матчах девять очков. Итальянцы идут на седьмой позиции (1). В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Германии, США, Словакии, Швеции и Дании.

Следующий матч сборная Латвии проведет 11 мая против команды Швеции, итальянцы 10 мая встретятся с американцами.