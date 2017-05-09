Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МПК и ПКР обсудили прогресс выполнения дорожной карты

Спорт
9 мая, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, которое пройдет с 19 по 21 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Встреча представителей координационного комитета Паралимпийского комитета России (ПКР) с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства ПКР в МПК прошла в немецком Бонне 8-9 мая. Об этом сообщает пресс- служба ПКР.

Предметом обсуждения стал прогресс выполнения дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, детализирование списка российских спортсменов для антидопингового тестирования, механизмы обеспечения финансовых обязательств.

В составе координационного комитета ПКР во встрече приняли участие руководитель координационного комитета, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова и адвокат, представляющий интересы ПКР в международных судах, Алексей Карпенко.

Смотрите также
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членства

В составе рабочей группы МПК присутствовали независимый председатель Энди Паркинсон, главный исполнительный директор Антидопингового агентства Японии Шин Асакава, антидопинговый координатор ФИС (Международной федерации лыжного спорта) Сара Фуссек, главный исполнительный директор Всемирной Организации парламентариев против коррупции Акааш Махарадж, адвокат, представляющий интересы МПК, Лиз Райли, директор по медицине и науке МПК Петер Ван де Влит, руководитель аппарата МПК Майк Петерс, директор МПК по финансам Ульф Херзер, менеджер МПК по антидопингу Ванесса Вебб.

Посредством видеоконференцсвязи в заседании приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Татьяна Чиркина, независимый международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA), работающий в России с целью оказания содействия по возвращению статуса соответствия РУСАДА, Питер Николсон и другие.

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, которое пройдет с 19 по 21 мая в Барселоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
2
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
3
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
4
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
5
Трамп продлил на год режим американских санкций в отношении Сирии
6
На Украине во время шествия "Бессмертного полка" прошли провокации
7
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
Темы дня
Загрузка...
Реклама