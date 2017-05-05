ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членства

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) направил отчет о ходе работы в рамках выполнения критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом говорится в пресс-релизе ПКР, поступившем в распоряжение ТАСС.

Комитет сообщил о выполнении 59 пунктов дорожной карты из 67.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В конце ноября МПК выдвинул ряд требований в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самой МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

Комитет ПКР проведет встречу с Международным паралимпийским комитетом 8-9 мая

Координационный комитет проведет встречу с рабочей группой Международного паралимпийского комитета 8-9 мая в немецком городе Бонн.

Встреча будет посвящена обсуждению процесса выполнения дорожной карты по восстановлению членства ПКР, детализации списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждению финансовых обязательств.

Критерии восстановления будут рассмотрены на исполкоме Международного паралимпийского комитета (МПК), который пройдет позже в мае. Рабочая группа, специально созданная МПК, уполномочена следить за выполнением критериев. Для этого члены группы будут постоянно взаимодействовать с ПКР, устанавливать подходящие механизмы, которые помогут отследить прогресс, а также докладывать руководству МПК о проделанной российской стороной работе.