СМИ: нападающий СКА Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук желает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает портал TSN со ссылкой на генерального менеджера клуба НХЛ "Нью-Джерси" Рэя Шеро.

Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил, что Шеро провел переговоры с агентом 34-летнего форварда, который подтвердил его желание вернуться в НХЛ. Также агент Ковальчука может вести переговоры с любым другим клубом НХЛ. "Нью-Джерси" готов подписать контракт с россиянином и обменять его в том случае, если сделка будет выгодна для них.

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Ковальчук не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).