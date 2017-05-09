СМИ: нападающий СКА Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук желает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает портал TSN со ссылкой на генерального менеджера клуба НХЛ "Нью-Джерси" Рэя Шеро.
Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил, что Шеро провел переговоры с агентом 34-летнего форварда, который подтвердил его желание вернуться в НХЛ. Также агент Ковальчука может вести переговоры с любым другим клубом НХЛ. "Нью-Джерси" готов подписать контракт с россиянином и обменять его в том случае, если сделка будет выгодна для них.
Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Ковальчук не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.
Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).