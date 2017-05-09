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Сорокин не исключил перенос матча "Зенита" и "Краснодара" на "Петровский"

Спорт
9 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что решение о переносе тестового матча было принято из-за того, что стадион "Санкт-Петербург" пока не готов принимать матчи уровня Кубка конфедераций

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не исключил, что матч чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен стать третьим тестовым для арены "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") в преддверии Кубка конфедераций, будет перенесен на стадион "Петровский", однако отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Об этом он сказал ТАСС.

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Ранее о том, что встреча, которая должна пройти 17 мая в рамках 29-го тура чемпионата, будет перенесена на "Петровский" сообщило издание "Спорт день за днем".

"Пока решения нет. Существует ли вероятность? Всякое в жизни бывает, но, еще раз повторю, решения пока нет. Будет решение - клуб объявит", - сказал Сорокин.

Как утверждает "Спорт день за днем", решение о переносе тестового матча было принято из-за того, что арена пока не готова принимать матчи уровня Кубка конфедераций. Проблем по информации издания несколько, но главной является неудовлетворительное состояние газона.

Первыми двумя тестовыми играми на арене "Санкт- Петербург" стали матчи "Зенита" в чемпионате с "Уралом" (22 апреля) и "Тереком" (7 мая).

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