Сорокин не исключил перенос матча "Зенита" и "Краснодара" на "Петровский"

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не исключил, что матч чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен стать третьим тестовым для арены "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") в преддверии Кубка конфедераций, будет перенесен на стадион "Петровский", однако отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Об этом он сказал ТАСС.
Ранее о том, что встреча, которая должна пройти 17 мая в рамках 29-го тура чемпионата, будет перенесена на "Петровский" сообщило издание "Спорт день за днем".
"Пока решения нет. Существует ли вероятность? Всякое в жизни бывает, но, еще раз повторю, решения пока нет. Будет решение - клуб объявит", - сказал Сорокин.
Как утверждает "Спорт день за днем", решение о переносе тестового матча было принято из-за того, что арена пока не готова принимать матчи уровня Кубка конфедераций. Проблем по информации издания несколько, но главной является неудовлетворительное состояние газона.
Первыми двумя тестовыми играми на арене "Санкт- Петербург" стали матчи "Зенита" в чемпионате с "Уралом" (22 апреля) и "Тереком" (7 мая).