Луческу отказали в возможности проведения матча "Зенит" - "Краснодар" на "Петровском"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу попросил руководство клуба рассмотреть возможность проведения матча 29-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром" на стадионе "Петровский" в случае плохого состояния поля на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арене"), но ему сказали, что это невозможно. Об этом Луческу рассказал журналистам.

Игра между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 17 мая. В воскресенье санкт-петербургская команда на стадионе "Санкт-Петербург" встретится с грозненским "Тереком". Первый матч на новой арене состоялся 22 апреля - "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал".

"Я думаю, что мы не будем проводить там (на стадионе "Санкт-Петербург") тренировку, я лично сегодня поеду туда посмотреть поле. Не думаю, что что-то радикально изменилось, этому не способствовали погодные условия, но будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз", - сказал Луческу.

"Я даже обратился к руководству клуба насчет переноса матча с "Краснодаром" на старый стадион, если на поле (стадиона "Санкт-Петербург") будет сложно играть. Но мне ответили, что это нереально, поскольку мы обязаны сыграть на новом стадионе еще две игры", - отметил румынский специалист.

"Это не футболист сыграл плохо, а поле помешало"

Луческу выразил уверенность в том, что в первые 15-20 минут матча с "Тереком" поле стадиона "Санкт-Петербург" будет в хорошем состоянии, а вот потом "начнет рваться". "Просто там молодая трава, это нормальное явление", - отметил тренер. "Такие поля идут на пользу командам, которые обороняются, и я предупредил ребят на теоретическом занятии, чтобы они не обращали внимания на потери и технические ошибки, которые наверняка будут, чтобы вступали в борьбу, чтобы меньше думали о поле, а больше о своих обязанностях", - сказал Луческу.

"Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали, что не футболист сыграл плохо, а что это поле помешало. Если вспомнить игру с "Уралом", то там мы много ошибались, часто прощали соперника на завершающей фазе атаки, однако большинство ошибок было из-за плохого поля, особенно в концовке встречи", - отметил тренер.

Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет около 68 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финал турнира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля. Помимо Санкт- Петербурга, игры состоятся в Москве, Казани и Сочи.