Симонян: "Спартаку" в межсезонье стоит уделить особое внимание обороне

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московскому "Спартаку" в межсезонье стоит обратить особое внимание игре в обороне. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран красно-белых Никита Симонян.
В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны.
На вопрос, в каких аспектах команде требуется усиление в межсезонье, Симонян ответил: "Бесспорно, все-таки нужно уделить внимание обороне, потому что были провалы, которых не должно быть, например, с "Ростовом" (поражение 0:3 на выезде в 24-м туре). Что касается атаки и средней линии, во- первых, прибавил (Денис) Глушаков, это уже не тот Глушаков, который был в прошлом сезоне, и потом он в самом деле взял в свои руки роль лидера. Ну и, конечно, (Роман) Зобнин - это действительно большое приобретение, это одно из открытий текущего сезона".
Собеседник ТАСС отметил вклад всей команды в успех. "Вы знаете, я бы не хотел кого-то выделять, но надо сказать, что тот же Артем Ребров в прошлом сезоне был одним, а в текущем чемпионате сыграл намного надежней. Глушаков - это настоящий капитан. Потом нельзя не отметить и легионеров, которые играли с полной отдачей, тот же (Сальваторе) Боккетти, (Сердар) Таски, Зе Луиш, Фернандо. Луис Адриано пришел (в зимний перерыв) и тоже пришелся ко двору", - отметил ветеран "Спартака".
"Ну и конечно (Квинси) Промес, - добавил Симонян. - Я уже говорил, что желаю ему, чтобы он побил мой рекорд (по количеству голов в составе красно-белых), но для этого ему надо играть в "Спартаке" еще примерно восемь сезонов. А может быть, пусть он сыграет значительно меньше, но останется в "Спартаке" и за этот период побьет мой рекорд. Я буду только рад и желаю ему этого, повторюсь, вся команда в целом заслужила этот успех".
Симонян забил за "Спартак" 160 голов в 245 играх в 1949-1959 годах и четыре раза становился в составе команды чемпионом страны. На счету 25-летнего Промеса, который выступает за красно-белых с 2014 года, 42 точных удара в 87 матчах.