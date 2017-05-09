Даугавиньш: успешному старту хоккеистов Латвии на ЧМ помог календарь турнира

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш считает, что успешному выступлению его команды на чемпионате мира способствовал календарь турнира. Об этом он рассказал журналистам.

Латвийские хоккеисты во вторник победили команду Италии со счетом 2:1, набрали девять очков и возглавили группу А. Ранее подопечные канадца Боба Хартли обыграли команды Словакии и Дании.

"Давно у нас не было такого календаря, всегда начинали с "большими" командами, цеплялись за одно-два очка, теряли силы, а потом, когда надо, сил не было, - сказал Даугавиньш. - Сейчас же приятно играть дальше, когда ты знаешь, что у тебя есть девять очков. Последние три года у нас были проблемы с составом, много травм. Сейчас у нас собрался хороший коллектив, хорошие четыре звена, любое из которых может решить игру".

По словам капитана команды, в начале двухмесячной подготовки к чемпионату мира многие игроки не могли понять систему, по которой предлагает играть Хартли. "Большинство игроков не действовало по канадской системе, за два месяца до чемпионата мира играли товарищеские матчи, там такой беспредел творился, никто не знал, куда бежать. Сейчас уже каждому игроку понятно, что делать", - отметил он.

Впереди у латвийцев матчи с командами Швеции (11 мая), США (13 мая), России (15 мая) и Германии (16 мая).

"Для нас всегда больше проблем было со шведами. Наверное, потому что большинство из нас играет в КХЛ, нам понятен хоккей, в который играют русские. Шведы играют в какой-то странный хоккей, что говорят во всем мире, они крутят, вертят, все хорошо катаются, меняются местами. Если кого-то потерять на секунду, то можно получить так, что мало не покажется", - подчеркнул Даугавиньш.

Первый период с итальянцами должен быть уроком

Форвард латвийцев Марис Бичевскис рассказал, на что акцентирует внимание Хартли в своей работе со сборной.

"Мы два месяца хорошо поработали, он учит нас играть на победу в каждом матче. Он делает акцент на нюансы, которые нам помогают. Что касается матча с Италией, то мы плохо начали, дали им шанс, сами не бросали и не шли на ворота. Это должно быть уроком, чтобы в дальнейшем не начинать так первые периоды в матчах против "больших" команд", - сказал Бичевскис журналистам.