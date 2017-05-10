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Васильев: ФК "Монако" провел фантастический сезон в Лиге чемпионов

Спорт
10 мая, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

По словам вице-президента и генерального директора "Монако" Вадима Васильева, все игроки и сотрудники клуба могут гордиться собой

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Президент ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев и вице-президент клуба Вадим Васильев (слева направо)

Президент ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев и вице-президент клуба Вадим Васильев (слева направо)

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", представляющий Францию, провел фантастический сезон в Лиге чемпионов и может гордиться собой. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.

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"Монако" проиграл на выезде итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и покинул турнир. Первая встреча команд, прошедшая в Монте- Карло, также завершилась победой итальянского клуба - 2:0. "Монако" впервые с 2004 года попал в четверку лучших команд Европы.

"Меня переполняет чувство гордости за этот фантастический сезон в Лиге чемпионов. Еще в мае 2013 года мы выступали во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале Лиги чемпионов, став первым таким клубом. Поздравляю всех наших игроков, тренеров и всех сотрудников клуба, которые могут гордиться собой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, а также призываю, чтобы они заполнили домашний стадион в воскресенье во время матча чемпионата с "Лиллем", чтобы победа в национальном турнире увенчала этот исключительный для "Монако" сезон", - сказал Васильев.

В чемпионате Франции "Монако" занимает первое место, набрав в 35 матчах 86 очков. "Пари Сен-Жермен", идущий вторым, имеет 83 очка после 36 игр. 14 мая "Монако" дома сыграет против "Лилля", 17 мая - против "Сент-Этьена", 20 мая - в гостях против "Ренна".

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